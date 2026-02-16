Una sola vittoria dall’inizio del 2026. Il Cerveteri vuole tornare a correre dopo un avvio di anno fatto di occasioni non concretizzate. L’ultimo successo risale ai primi di gennaio, quando al Galli cadde il Tolfa. Da allora due pareggi consecutivi che hanno rallentato la risalita dei verdeazzurri.

Domenica scorsa è arrivato un altro punto su un campo storicamente insidioso come quello di Campagnano, dove finora ha vinto soltanto il Borgo Palidoro, capolista del girone. Un dato che conferma il valore del risultato, anche se in casa cerveterana resta un pizzico di rammarico per non aver capitalizzato le occasioni create.

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla sfida interna contro il Tarquinia Calcio, guidato dall’ex Caputo e invischiato in zona retrocessione. Una gara che pesa tanto, forse più per l’aspetto mentale che per la classifica.

«È sicuramente una gara importantissima, dobbiamo farla nostra per ritrovare fiducia e consapevolezza. Nelle ultime due gare, contro Pescia e Campagnano, abbiamo dato vita a due belle prestazioni, nelle quali ci è mancato solo il gol. È un periodo in cui la fortuna ci ha voltato le spalle – afferma il presidente Andrea Lupi –è una questione di tempo, dobbiamo sbloccarci e trovare la via della vittoria. Domenica avremo un avversario che ha fame di vittorie, bisognerà metterci tutto in campo per vincere».

Per l’occasione i Cervi ritroveranno Bezziccheri, tornerà a disposizione Ardel e si spera che Pelizzi possa essere al massimo della condizione per garantire novanta minuti di intensità. Al Galli servirà una prova di carattere per tornare al successo e rimettere in moto la stagione.

