Ottima prestazione casalinga della formazione del CRC/URL Under 16, che vince il quinto e ultimo round di barrage élite 31-0 contro i pari età del Rugby Roma Olimpic.

Molto soddisfatto l’head coach Marian Neagos: «Come preannunciato dal risultato, è stato una partita a senso unico, i ragazzi sono scesi in campo con l’obiettivo chiaro di portare a casa il match, passando in vantaggio già dai primi minuti. Qualche disattenzione nel primo tempo ha costretto i leoni a comprimersi in difesa nella propria metà campo, con i romani vogliosi di recuperare. Il lavoro svolto nei giorni passati e la voglia di rivalsa dei ragazzi ha permesso di disputare un’incontro senza dare la possibilità di marcare agli avversari. Nella ripresa la musica non è cambiata, i ragazzi sono stati bravi a mantenere il possesso e dare vita ad azioni che mettono alla luce nuovi spunti per il lavoro tecnico che i ragazzi andranno ad affrontare».

