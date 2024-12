Lucrezia Puppi potrà vivere un'altra esperienza speciale. Il centroboa della Nautilus, attualmente anche in prestito alternativo all'Orizzonte Catania, è stato convocato dalla Nazionale giovanile per partecipare al Mondiale U16. L'evento prenderà il via questo fine settimana a Manisa, in Turchia, e la formazione della ct Aleksandra Cotti comincerà la propria avventura nel gruppo H. Esordio sabato alle 20.30 contro la Cechia, nel gironcino è presente anche la Cina. Grandissima la soddisfazione per la ragazza civitavecchiese, che l'anno scorso ha sfiorato il podio agli Europei U15, e per la Nautilus, che ha curato la sua crescita dalle sue primissime bracciate. «Era l’estate del 2020, l’anno del Covid - spiegano dalla Nautilus - quando facemmo il nostro prima open day di pallanuoto, è lì si presentarono tante ragazzine che ancora ad oggi fanno parte del nostro gruppo, una di queste è Lucrezia Puppi. È una grandissima soddisfazione per tutto il lavoro fatto in questi anni, nonostante le tante difficoltà dovute all’impianto, ma alla fine il grande lavoro ripaga. E questo dimostra quanto sia importante fare reclutamento e saper impostare il lavoro tecnico per le società. In bocca al lupo Lucrezia, a tutte le ragazze e al suo staff».

