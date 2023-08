«Lucas Ingenito guiderà il Basket Ladispoli in serie D e avrà anche l’incarico di assistente in C della Cestistica Civitavecchia, società con la quale abbiamo coostruito una collaborazione». Lo ha detto in una nota il presidente Massimo Albano.

Il coach dopo una carriera Importante e ricca di esperienze da giocatore giramondo, che gli ha permesso di conoscere la Pallacanestro dei vari paesi dove ha giocato e sui parquet che l’hanno Visto protagonista In 3 Continenti, 8 Nazioni, nella 3rd Division americana e nella serie C italiana.

Ha calcato i parquet in Argentina, Brasile, Messico, Bolivia e Cile, poi ha avuto esperienze negli Stati Uniti, quindi è volato in Spagna ed in Italia.

«Siamo contenti della scelta, speriamo che sia giusta per ottenere una salvezza che in questa stagione sarà molto più difficile da ottnere, in considerazione della qualità delle squadre che vi parteciperanno».

