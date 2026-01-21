Il Crc rinforza ancora il proprio roster. Nonostante il primo posto in classifica a punteggio pieno, la società biancorossa ha deciso di investire ancora e ha ingaggiato l’italo-uruguaiano Reinaldo Piussi. Si tratta di un pilone destro nato nel 1999, dal fisico imponente visto che è alto 1.90 metri e pesa 129 chilogrammi. Per Piussi tante le esperienze importanti in carriera soprattutto all’estero: ha partecipato infatti a ben tre edizioni della Coppa Del Mondo (2017, 2018 e 2019) con l’under 20 dell’Uruguay, e dal 2022 al 2025 sempre con l’Uruguay ha giocato alcuni test internazionali anche in vista della World Cup del 2023, sempre nel 2023 ha militato nel Penarol, squadra uruguaiana, giocando nella Super Rugby Americas e nella stagione 2024-2025 ha fatto parte dei Miami Sharks, negli Stati Uniti, nel campionato della Major League Rugby.

Adesso per lui è iniziata la nuova importante avventura in Italia con il Crc, con cui ha già esordito nella vittoriosa trasferta di Napoli contro l’Rna. Un giocatore di interesse internazionale scelto dalla società biancorossa per completare la rosa. E proprio dal Civitavecchia Rugby esprimono grande soddisfazione per un colpo che sicuramente potrà dare quella spinta che serve nelle prossime complicate gare che attendono la squadra allenata da Umberto De Nisi.

