«Proseguono secondo programma gli interventi di riqualificazione e potenziamento dell’impiantistica sportiva cittadina». A dirlo è l’Amministrazione comunale rende noto lo stato di avanzamento dei lavori in corso su tre infrastrutture strategiche: Stadio Comunale “Fattori”, Stadio del Nuoto (PalaGalli) e Pala Grammatico (San Liborio).

«Per quanto riguarda lo Stadio Comunale “Fattori” – si legge nel comunicato del Comune – si comunica che l’Ente era già impegnato per 3 milioni e 500 mila euro, risorse destinate in larga parte al rifacimento della tribuna; al fine di rendere l’intervento realmente funzionale e restituire piena operatività all’impianto, l’Amministrazione ha scelto di accendere un ulteriore mutuo e di programmare anche il rifacimento del campo e dei pali luce con l’illuminazione, cioè le lavorazioni indispensabili per rendere nuovamente utilizzabile il complesso per l’attività sportiva. A questo si affianca inoltre l’investimento di 750.000 euro per l’efficientamento energetico dell’impianto di via Maratona, intervento che migliorerà prestazioni e sostenibilità, con ricadute positive sulla gestione e sui costi nel tempo. Dal punto di vista procedurale, i progetti disponibili sono già in fase esecutiva, secondo l’attuale normativa che prevede il passaggio diretto dal Piano di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) al progetto esecutivo, senza il livello intermedio del definitivo; entro il 31 gennaio è prevista la valutazione tecnica dei progetti esecutivi di efficientamento e dei progetti esecutivi edili; a tal fine sarà costituita una commissione tecnica composta da tre membri, incaricata di verificare la conformità dei progetti e il corretto allineamento delle lavorazioni previste; conclusa tale fase di verifica, si procederà con l’avvio del bando di gara.

Per quanto riguarda lo Stadio del Nuoto, si comunica quanto segue: l’impresa esecutrice ha ricevuto i vetri necessari alla realizzazione delle nuove vetrate; sono attualmente in corso le lavorazioni propedeutiche alla posa delle guaine, necessarie sia per l’installazione dell’UTA (Unità di Trattamento Aria) sia per le successive installazioni delle vetrate; presso lo stabilimento dell’impresa sono in lavorazione tutti i profili metallici relativi al sistema delle nuove vetrate. Alla data odierna, il cronoprogramma dei lavori risulta rispettato, con previsione di avanzamento coerente con la scadenza di marzo, salvo eventuali ulteriori prescrizioni tecniche che dovessero emergere in corso d’opera e che saranno prontamente comunicate. Sul fronte amministrativo, nel corso della settimana è previsto un incontro di allineamento tra l’Ufficio Sport e l’Ufficio Gare, finalizzato alla definizione degli ultimi aspetti relativi al futuro bando di gestione dello Stadio del Nuoto, attualmente in fase finale di predisposizione.

Per quanto riguarda il Pala Grammatico, si comunica che sono attualmente in corso le lavorazioni relative alle fondazioni ed è in fase di avvio l’ampliamento dell’area di sedime, necessario a garantire il corretto dimensionamento della nuova struttura sportiva, in coerenza con il progetto esecutivo aggiornato.

«Riteniamo utile fare un punto chiaro e aggiornato sull’avanzamento dei cantieri, anche per evitare ricostruzioni fantasiose o il rincorrersi di voci non verificate – dichiara il delegato allo Sport Patrizio Pacifico – lo sport è un presidio di comunità e inclusione: per questo vogliamo dare informazioni puntuali e trasparenti, accompagnando passo dopo passo il percorso che porterà la città ad avere impianti più sicuri, moderni e funzionali».

«Dal punto di vista tecnico-amministrativo il lavoro procede con metodo, nel rispetto delle prescrizioni e dei passaggi previsti – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici con delega all’impiantistica sportiva Patrizio Scilipoti – stiamo assicurando qualità delle lavorazioni e piena sicurezza, portando avanti parallelamente le attività propedeutiche alle gare e alla futura gestione degli impianti».

