Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa Mercoledì 21 Gennaio 2026
Il fatto
Incendio nel parcheggio della stazione di Orte
Coinvolti un autobus e alcune vetture, sul posto i vigili del fuoco di Civita Castellana
Il fatto
Viterbo: aggredisce in strada la compagna
All’arrivo della polizia, l’uomo si è scagliato contro gli agenti. La coppia è stata condotta in questura per accertamenti
Il fatto
«Capitale della cultura 2028, per Tarquinia essere in finale è straordinario»
Il sindaco Sposetti: «È il segno di un territorio vitale e capace di lavorare in modo unitario»
Il fatto
Principio d’incendio nella Casa della salute di Soriano
Domani e venerdì le attività sanitarie subiranno un’interruzione mentre i servizi ad accesso diretto resteranno chiusi
Il fatto
Raccolta differenziata: la Tuscia prima tra le province nel Lazio, Nepi al top
Nella sala consiliare di Viterbo la premiazione dei Comuni Ricicloni, iniziativa di Legambiente
Il fatto
Viterbo: una pietra d’inciampo ricorda Mariano Buratti
La posa in via Saffi 1 alla presenza commossa dei familiari e di un nutrito gruppo di studenti. Frontini: «Soltanto continuando a parlare di quegli eventi tragici possiamo evitare che riaccadano»
Festa di San Sebastiano
Viterbo: 21mila multe e 554 incidenti rilevati in un anno
La polizia locale di Viterbo traccia il bilancio dell’attività del 2025, il comandante Vinciotti: «Siamo un gruppo composito ma quando la città chiama, ci siamo sempre»
Viabilità
Potature in via Lorenzo da Viterbo, scatta il divieto di transito
L’interdizione prevista per domani dalle 7,30 alle 17 nel tratto compreso tra via del Massaro e piazza Crispi
Il fatto
Deve scontare 3 anni di carcere per maltrattamenti, rimpatriato
L’uomo, che era rinchiuso nel carcere di Mammagialla, è stato scortato martedì dalla polizia in Albania
Leggi altro