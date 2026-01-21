Social
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa Mercoledì 21 Gennaio 2026
Incendio nel parcheggio della stazione di Orte

Coinvolti un autobus e alcune vetture, sul posto i vigili del fuoco di Civita Castellana
Viterbo: aggredisce in strada la compagna

All’arrivo della polizia, l’uomo si è scagliato contro gli agenti. La coppia è stata condotta in questura per accertamenti
«Capitale della cultura 2028, per Tarquinia essere in finale è straordinario»

Il sindaco Sposetti: «È il segno di un territorio vitale e capace di lavorare in modo unitario»
Principio d’incendio nella Casa della salute di Soriano

Domani e venerdì le attività sanitarie subiranno un’interruzione mentre i servizi ad accesso diretto resteranno chiusi
Raccolta differenziata: la Tuscia prima tra le province nel Lazio, Nepi al top

Nella sala consiliare di Viterbo la premiazione dei Comuni Ricicloni, iniziativa di Legambiente
Viterbo: una pietra d’inciampo ricorda Mariano Buratti

La posa in via Saffi 1 alla presenza commossa dei familiari e di un nutrito gruppo di studenti. Frontini: «Soltanto continuando a parlare di quegli eventi tragici possiamo evitare che riaccadano»
Viterbo: 21mila multe e 554 incidenti rilevati in un anno

La polizia locale di Viterbo traccia il bilancio dell’attività del 2025, il comandante Vinciotti: «Siamo un gruppo composito ma quando la città chiama, ci siamo sempre»
Potature in via Lorenzo da Viterbo, scatta il divieto di transito

L’interdizione prevista per domani dalle 7,30 alle 17 nel tratto compreso tra via del Massaro e piazza Crispi
Deve scontare 3 anni di carcere per maltrattamenti, rimpatriato

L’uomo, che era rinchiuso nel carcere di Mammagialla, è stato scortato martedì dalla polizia in Albania
