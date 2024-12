Ancora un importante riconoscimento per Lorenzo Ballarati. Il tritone della Coser Aniene ha ricevuto la nomination per gli Italiani Sportrait Awards, premio indetto da Confsport, giunto alla 12esima edizione e che ha visto la serata finale nei giorni scorsi allo spazio Rossellini di Roma, a cui ha anche partecipato l’atleta allenato da Fabio De Santis. Il talento civitavecchiese era stato inserito nel novero della categoria Giovani uomini per le medaglie vinte ai Mondiali e agli Europei Juniores, contrapponendosi anche a talenti di grosso spessore come Mattia Furlani e Simone Bertelli.

