Le belle notizie continuano ad arrivare per Vittoria Marconi, giovane talento della vela cresciuta alla Lega Navale di Civitavecchia, che vede confermato anche per il 2026 il proprio percorso con la Nazionale Giovanile iQFoil, con una nuova convocazione. Un riconoscimento importante, frutto di una stagione di alto livello e di un lavoro costante che continua a dare risultati concreti.

Il primo appuntamento in agenda è fissato a Sferracavallo, dove Vittoria sarà impegnata in un allenamento con la Nazionale dal 14 al 18 febbraio. Un passaggio fondamentale in vista di una stagione intensa, che la vedrà protagonista nella Coppa Italia, nel Campionato Italiano Youth e in numerosi appuntamenti internazionali. Tra questi spiccano gli International Games di Torbole, il Mondiale in Spagna-Costa Brava in programma a luglio e l’Europeo in Grecia previsto per ottobre.

Un percorso di crescita sportiva e personale che conferma ancora una volta la capacità della Lega Navale di Civitavecchia di valorizzare i giovani attraverso lo sport, trasformando l’impegno quotidiano in opportunità concrete. Vittoria Marconi rappresenta oggi uno degli esempi più significativi di questo modello virtuoso, portando il nome della propria sezione e della città in ambito nazionale e internazionale.

«Il lavoro paga e il tempo - affermano dalla Lega Navale - ancora una volta, si dimostra galantuomo. Non sono semplici luoghi comuni, ma valori concreti che trovano piena conferma nell’attività sportiva e formativa della Lega Navale Italiana – Sezione di Civitavecchia.

In un contesto sociale in cui le cronache locali e nazionali tendono spesso a raccontare solo gli aspetti più critici del disagio giovanile, la Lega Navale di Civitavecchia sente il dovere di testimoniare un modello diverso, fatto di impegno, disciplina, rispetto e condivisione. Un modello in cui i giovani scelgono lo sport, l’allenamento e la competizione sana come strumenti di crescita personale e collettiva.

Allenarsi insieme, competere lealmente, sostenersi a vicenda: questi sono i valori che animano quotidianamente i ragazzi della sezione civitavecchiese, dove l’avversario in regata è un rivale sportivo, mai un nemico.

Grazie al contributo di tutti i soci e al lavoro sinergico dello staff tecnico, del Consiglio Direttivo, della Direzione Sportiva e del presidente Dario Iacoponi, la Lega Navale di Civitavecchia continua a rappresentare un punto di riferimento educativo e sportivo, fondato sull’amore per il mare e per lo sport.

Un impegno costante, fatto di allenamenti intensi e spesso impegnativi, soprattutto quando il mare mostra la sua forza, ricordando a tutti che merita rispetto e che va affrontato con responsabilità. Un percorso che, tuttavia, restituisce risultati evidenti non solo in termini sportivi, ma anche umani, come dimostrano l’entusiasmo e la passione degli atleti.

Un risultato che riempie di orgoglio l’intera comunità della Lega Navale di Civitavecchia, che augura a Vittoria buon vento e continua a sostenerla con convinzione nel suo percorso sportivo e umano».

