Realtà differente invece quella vissuta dalle ragazze dell'Isvf. Le aeroportuali, militanti all'interno del girone B di Serie D, tornano ad esultare e lo fanno in occasione del precedente turno di campionato imponendosi con un netto 3-0 in casa del San Paolo Ostiense. 16-25, 20-25 e 18-25, dati alla mano figli di una gara senza storia e condotta dall'Isola Sacra con pochi o zero problemi nel corso della sfida, seppur alla vigilia portasse con sé qualche pensiero in più. E grazie a questo risultato le fiumicinesi si riportano in vetta rispetto alle recenti avversarie affrontate in piena lotta salvezza.

Sabato alle ore 18.30 ci sarà la partita interna contro l’Asd Volley Life.

