Un risultato che non si vedeva da diverso tempo. È quello che ha ottenuto l'istituto comprensivo Flavioni, che ha superato il doppio turno della prima fase dei campionati studenteschi femminili, conquistando il titolo di campionesse provinciali.

Grande la soddisfazione per la scuola e per la professoressa Elisa Evangelista, che si sta occupando del progetto, anche perché alle ultime gare la formazione locale era falcidiata dalle assenze per via delle gite di istruzione. Ad aprile ci sarà la fase regionale, dove la Flavioni si giocherà le chance per passare alla fase nazionale, prevista per maggio a Palermo.

È un'occasione da non perdere, perché il torneo non si sviluppava in tutto il territorio italiano da molti anni e anche perché Civitavecchia non arriva a questo traguardo da vent'anni.

L'ultima volta ce la fece l'istituto Marconi.

