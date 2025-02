Un fine settimana non particolarmente positivo e senza ombra di dubbio da mettere subito alle spalle, quello vissuto dal mondo volley a Fiumicino. L'Isola Sacra perde lo scontro diretto con la capolista Saet, ai vertici della classifica del girone A di Serie C maschile e non riesce ad agganciare in vetta proprio la formazione avversaria. Il match, valevole per la seconda giornata di ritorno, si è giocato presso l'impianto sportivo Le Cupole di Roma e ha visto trionfare i padroni di casa con il risultato finale di 3-1 (25-18, 25-18, 19-25, 25-22). Una supremazia netta, dettata da una prestazione solida e convincente, almeno per quanto riguarda una buona parte dell'incontro. Nonostante ciò, i ragazzi allenati dai coach Cristini e Gargiulo, ci provano più volte a riaprire la gara sino a quando non riescono a portarsi sul momentaneo 2-1. Gli ospiti, credendo di aver ritrovato un giusto ritmo e una buona determinazione, vedono però la Saet con grande lucidità chiudere le pratiche nel quarto e ultimo set.

Il prossimo turno vedrà la squadra aeroportuale sfidare sabato alle ore 16 l’Eurpack Aprilia, altra capolista del girone A insieme alla Saet.

LA CLASSIFICA. Eurpack Aprilia 35, Nfa Saet 35, Volley School Aprilia 34, Isola Sacra Fiumicino 29, Luiss Roma 27, Aurelio Romana 25, Rim Sport Cerveteri 23, Fenice 23, Roma Sports 20, Etruria Volley Tuscania 18, Volley Life 16, Roma 7 Volley 16, Poolstars 13, Zsa 1.

