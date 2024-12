Annalisa Cardella è campionessa italiana della Federazione di pattinaggio specialità Solo Dance categoria Divisione Nazionale, titolo conquistato mercoledì scorso svolto al Palazzetto dello Sport di Piancavallo (Pordenone), grande soddisfazione per la ragazza per questa bella prestazione che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Queste le prime parole di Annalisa dopo la premiazione,: «Ero consapevole di aver fatto una ottima gara, ma non mi aspettavo di essere prima, questa medaglia conferma il mio motto “non mollare mai” che ho portato avanti con passione, impegno, determinazione, disciplina e sacrificio per raggiungere Viterbo da Greccio (Rieti, ndr) per gli allenamenti, ringrazio la mia famiglia che ha sempre creduto in me, la società che mi ha sempre sostenuto, le istruttrici Alessia Marchetti e Giada Malavasi per avermi guidato negli allenamenti e nelle gare e le mie compagne di squadra per la loro vicinanza».

Le altre atlete presenti a questo campionato federale sono state Gioia Colella, Giada Morelli, Nina Savoia, Giorgia Colella, Maria Casciani, Eva Frateiacci e Valentina Tartaglia, che hanno offerto delle buone prove in una manifestazione che si è rivelata più difficile del previsto, ma che si sono comportate egregiamente.

«Ora dopo un meritato riposo e alcuni giorni di vacanza - dichiara Carlo Turchetti dell’Asd Libertas Pilastro ’92 - si riprenderanno gli allenamenti in vista del campionato nazionale Acsi in programma alla fine di agosto a Riccione. Buone vacanze alle tutte le istruttrici, a tutti gli atleti e alle loro famiglie».

