Vittoria in rimonta nel derby (2-3) che vale la salvezza. Meglio di così non poteva andare per l’Etrurians che si toglie definitivamente dai guai ottenendo 3 punti in una partita importantissima e liberatoria per gli uomini di Danilo Bacchi contro il Borgo San Martino in piena lotta per non retrocedere. Nell’ultimo periodo le cose non andavano per il verso giusto e serviva una reazione per scacciare qualsiasi pensiero negativo guardando alla classifica. E le cose non si erano messe bene quando Cobzaru, ex Pescia Romana, ha bucato per due volte i gialloviola. Poi grande reazione con Peluso, Veronesi e Abis a completare la rimonta. Al 23’ gol annullato agli ospiti con D’Ercole. Intorno alla mezzora traversa direttamente su punizione con Abis e altri pericoli. Poi si scatena la furia Cobzaru con un uno-due micidiale prima al 26’ e poi a inizio ripresa. L’Etrurians non molla e il centrocampista Peluso di rapina riapre i giochi intorno al 15’. Il 2-2 invece è opera di Veronesi al 22’ che di testa sfrutta al meglio un cross di Squarcia dalla destra per insaccare. È Abis al 32’ a siglare il tris e a regalare i tre punti ai ladispolani. Bacchi è partito con Antonini tra i pali, difesa a 4 con Roscioli e Squarcia ai lati, D’Ercole e Palombo al centro. A centrocampo Iacovella, Peluso e Pellecchia con Cotea a completare il mosaico dietro Abis-Barison. Nella ripresa spazio a Freddi, Flore, Scotti, Avolio e naturalmente Veronesi autore del momentaneo pareggio.

«Sono contento per i ragazzi soprattutto – dice mister Bacchi – l’obiettivo nostro della salvezza è stato raggiunto matematicamente e ora si potrà gestire meglio la parte finale della stagione. Non era facile affrontare il derby contro il Borgo San Martino, anche perché avevamo tante assenze. Alla fine abbiamo creato tanto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA