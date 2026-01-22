Dopo il pari col Soratte ricco di emozioni ed episodi dubbi, l’Etrurians di mister Rinaldi si prepara alla sfida, un’altra casalinga, contro il Canale Monterano. Un avversario tosto che si sta giocando il titolo con l’Anguillara ma quest’anno i gialloviola hanno dimostrato di poter competere con le big. Insomma, ci sono le condizioni ideali per una partita spettacolare all’Angelo Sale (ore 15): sarà la prima di ritorno del girone C di Prima Categoria. Tra i più in forma del momento il centrocampista Federico Peluso che con il Soratte ha avuto il merito di sbloccare la partita su cross di Eluwa.

«Abbiamo disputato una buona gara – è il commento del centrocampista – magari potevamo fare meglio a livello tecnico. Peccato per il pareggio, ci sono state decisioni dubbie dell’arbitro ma sbagliano anche loro, come i giocatori. Con un po' più di fortuna avremmo preso i 3 punti». Poi una riflessione generale. «Sono soddisfatto di questa stagione – prosegue Peluso -, è una squadra molto giovane, tanti ragazzi sono alla prima esperienza e si stanno applicando per crescere sempre di più. Il mister ci fa giocare bene ma per i limiti di età manca magari un po’ di malizia e consapevolezza dei propri mezzi. Sono convinto che verrà con le partite. È un bel gruppo e sono contento pure di trovarmi in questa società. Ora testa al Monterano, un’altra prova importante: ce la giocheremo».

