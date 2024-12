Missione compiuta: l’Etrurians si aggiudica il derby battendo la DM84. Finisce 4-0 con reti di Veronesi, Abis e poi Barison doppietta, il capocannoniere della squadra. Poteva essere una partita trappola dopo la sconfitta sul campo del Real Tirreno e poi ovviamente per la voglia di rivalsa degli uomini di Virgili ultimi a quota 0 punti in compagnia del Borgo San Martino. I gialloviola invece hanno gestito subito la situazione nel migliore dei modi dimostrando maturità e di saper colpire al momento giusto. Gialloviola che devono far fronte pure alle assenze. Non ci sono Gravina, Iacovella, Palombo e Cotea in tribuna alle prese con i rispettivi infortuni. Torna però Pierini dopo la squalifica e si posiziona in difesa con Roscioli e D’Ercole davanti a Serafin (al suo esordio stagionale). Il modulo di mister Bacchi è sempre lo stesso con la difesa 3. In mezzo al campo spazio per Pellecchia, Avolio e Peluso con Squarcia e Veronesi sulle corsie laterali e Abis-Pallozzi tandem offensivo. I gialloviola provano sin da subito a fare la partita ma non trovano varchi. Al 12’ grande chance per Abis che sfrutta un errore di posizionamento della difesa per presentarsi a tu per tu con Giacinti che però respinge la sua conclusione e poi Pallozzi non riesce sulla ribattuta ad arrivarci. Aumenta il forcing dell’Etrurians e al 18’ Veronesi si inventa il jolly con un numero nell’area di rigore e viene steso. Non ci sono dubbi per l’arbitro: è penalty. Dal dischetto va lo stesso laterale mancino che non sbaglia. La rete del vantaggio galvanizza i padroni di casa che gestiscono la sfera con le geometrie di Avolio, Pellecchia e l’esperienza di Peluso. Si va negli spogliatoi. Nella ripresa partenza sempre forte dell’Etrurians con lo scatenato Veronesi va via sempre sulla sua zona di competenza, con la coda dell’occhio pesca Abis che al volo sigla il 2-0. Turnover per Bacchi che inizia ad effettuare cambi. Entra pure Barison, il bomber tascabile. Ci mette pochi minuti quest’ultimo a siglare il tris al 17’ dopo aver recuperato il pallone a pochi metri dalla porta. Barison scatenato al 22’, quando riceve un corner corto, si accentra e insacca per il 4-0 definitivo. Da registrare nel finale un grande intervento tra i pali di Serafin, al suo esordio stagionale. Domenica prossima trasferta delicata sul campo del Campagnano ma ora questa Etrurians inizia a far paura. «Dobbiamo continuare così - commenta uno dei protagonisti, Nicholas Veronesi - siamo solo all’inizio e quindi la strada è ancora lunga. Sono soddisfatto per la prova nel derby ma soprattutto per la squadra e il gruppo davvero fantastico».

©RIPRODUZIONE RISERVATA