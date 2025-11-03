l’Etrurians acciuffa il pari, sembra poter tornare a casa con la vittoria e invece abdica contro Borgata Gordiani. Una buona partita per i gialloviola che raggiungono il momentaneo 1-1 con Belloni nel primo tempo, non riescono ad arrotondare il punteggio pur essendo in totale controllo. Spesso il calcio però sa essere cinico e così i romani nella ripresa passano di nuovo avanti con Falorni prendendosi i 3 punti molto preziosi e raggiungendo in classifica proprio i ragazzi di mister Danilo Rinaldi a 7 punti.

Allenatore che si è presentato come domenica scorsa con un 4-3-1-2. In porta sempre Portoghesi, poi Eluwa e Roscioli terzini, al centro della difesa Pierini e Abbruzzetti. I tre di centrocampo Angelucci, Formaggi e Peluso e poi Belloni dietro al tandem Funari-Cobzaru. L’avvio non è per niente male dei ladispolani anche se Borgata Gordiani sfrutta un’indecisione e fa 1-0. Dopo qualche sortita offensiva ci pensa Belloni a rimettere le cose a posto di piattone dentro l’area di rigore dopo un assist chirurgico di Funari prima del 2-1 della ripresa.

«Peccato – ammette mister Rinaldi – è stato un primo tempo giocato decisamente bene, eravamo in pieno controllo della situazione dopo la rete di Belloni. Poi abbiamo incassato un’altra rete sugli sviluppi di un cross laterale. Siamo un gruppo giovane e abbiamo dei limiti. Questa partita era abbordabile e l’abbiamo buttata via noi. Si poteva andare tranquillamente a 10 punti. Dobbiamo lavorare tanto e andare avanti impegnandosi e correggendo gli errori che commettiamo la durante le partite».

Nel secondo tempo espulso anche Abbruzzetti. Domenica prossima sfida davvero importante all’Angelo Sale. L’Etrurians riceverà Fortitudo Nepi che ha 3 punti in più ed è reduce dal tris rifilato all’Atletico Casalotti. Di reti nelle prime giornate ne aveva realizzate solo 3 ma è una formazione che ha anche la miglior difesa con soli 3 gol incassati.

Portoghesi, Eluwa (36’ st Flore), Roscioli (40’ st Pallozzi), Angelucci, Abbruzzetti, Pierini, Formaggi (24’ st Veronesi), Peluso, Funari, Belloni, Cobzaru (24’ st Giustini). A disp. Rossi, Freddi, Mitsch, Del Priore, Giannella. All. Rinaldi

