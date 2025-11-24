Una partita dominata ma alla fine arriva solo un pari per un Etrurians in forma e che raggiunge l’1-1 al fotofinish, meritatamente, contro l’Atletico Casalotti. Alla fine meglio 1 punto che zero e gli uomini di mister Rinaldi vengono applauditi dal pubblico del Sale dopo una prestazione più che positiva. Gialloviola in campo con Portoghesi tra i pali, al centro Giannella e Pierini, sulle corsie esterne Eluwa e Nik Veronesi. Centrocampo con Angelucci, Peluso e Formaggi. Belloni agisce dietro l’attacco pesante Giustini-Cobzaru.

La gara si apre con qualche difficoltà nella costruzione del gioco, anche se con il passare dei minuti i padroni di casa iniziano a imporre ritmo e idee. Solo che è l’Atletico Casalotti ad andare in vantaggio con Avolio lasciato solo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Non è un bel primo tempo ma l’Etrurians va vicino al bersaglio con Cobzaru e poi con Giustini che prende la traversa sotto misura. Nella ripresa cambia totalmente la musica. La squadra tirrenica inizia ad avanzare il baricentro aumentando il pressing.

Gli avversari sono costretti a restare rintanati nella loro metà campo. Le occasioni fioccano: due, tre palle gol pulitissime, create con qualità e coraggio. Funari si ritrova davanti a Moccia ma tira fuori. Poi colpo di testa di Pierini. Il portiere ospite è sempre pronto. Rinaldi le prova tutte inserendo pure un attaccante, Pallozzi, per un difensore, Giannella. In precedenza spazio anche a Funari, Flore, Avolio e Cotea. Quando la sconfitta sembra avvicinarsi, al 95’ Giustini fa centro dal dischetto dopo il rigore decretato per un tocco di mano.

«Peccato per il punto – ammette Denis Cobzaru – magari nel primo tempo il Casalotti è entrato meglio in campo mettendoci in difficoltà. Tuttavia le nostre occasioni le abbiamo avute e nella ripresa abbiamo alzato i giri del motore trovando l’1-1 proprio alla fine. Meritavamo i 3 punti ma ora dobbiamo pensare a lavorare e ad andare avanti. Domenica ci sarà un match importante». Si gioca ancora a Ladispoli. Arriverà il Cesano, attualmente secondo in classifica.

Portoghesi, Eluwa, Veronesi (3’ st Flore), Angelucci, Giannella (37’ Pallozzi), Pierini, Formaggi (20’ st Avolio), Peluso (20’ st Cotea), Cobzaru (15’ st Funari), Belloni, Giustini. A disp. Rossi, Freddi, Abbruzzetti, All. Rinaldi

