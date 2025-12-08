Ci pensa bomber Pallozzi, con una doppietta, a stendere il Prima Porta. L’ariete gialloviola scardina due volte la difesa avversaria e il 2-0 fa sorridere mister Danilo Rinaldi dopo il ko amaro in casa con il Cesano. Serviva una prestazione così, un risultato del genere, per proiettare di nuovo l’Etrurians ai quartieri alti. E non era facile su un campo del genere. Molte assenze anche domenica. Intanto stangata a Cobzaru: 4 giornate. Non disponibile nemmeno Giustini in avanti, poi fra i tanti anche Peluso, Roscioli, Giannella e Veronesi. Rinaldi parte con Portoghesi tra i pali, dietro Pierini e Abbruzzetti con Mitsch e Freddi esterni. Angelucci play in mediana, ai lati Avolio e Catini. Cotea e Belloni a completare il mosaico con Pallozzi terminale offensivo. La partita non si sblocca anche se i ladispolani dimostrano di avere qualcosa in più. Al 34’ giocata di Mitsch che serve a Pallozzi la palla dell’1-0. Il numero 9, che aveva avviato l’azione, non si fa pregare e batte il portiere Cerrocchi di piattone. C’è tempo pure per una traversa colpita da Avolio che si era inserito con maestria.

L’Etrurians gestisce con ordine e mentalità senza rischiare più di tanto e al 25’ della ripresa ancora Pallozzi la chiude tirando sotto le gambe dell’estremo difensore dopo aver ricevuto da Formaggi entrato da appena 5 minuti al posto di Belloni.

«Sono contento per la doppietta – ammette a fine gare Lorenzo Pallozzi – ma soprattutto perché è stata utile a far vincere l’Etrurians. Mi sento bene, come non succedeva da tempo, i guai fisici sono alle spalle anche se dobbiamo continuare a lavorare con intensità. C’è fiducia, il morale è alto anche perché le partite che abbiamo perso non meritavamo, e quindi c’è la consapevolezza dei nostri mezzi». Commento anche da parte del tecnico.

«Partita tosta – dice Rinaldi – ma abbiamo meritato di vincere rischiando forse un po’ troppo perché li abbiamo fatti rimanere in partita sull’1-0, insomma abbiamo rischiato in almeno due circostanze. Era un campo difficile, d’erba vera e terra, ma abbiamo sopperito alle tante assenze. È un gruppo che si applica». Domenica match casalingo difficile contro la capolista Anguillara che sta viaggiando a velocità elevata in testa alla classifica.

Portoghesi, Mitsch (14’ st Eluwa), Freddi, Angelucci, Abbruzzetti, Pierini, Avolio (43’ st Palombo), Catini, Pallozzi (28’ st Funari), Cotea (36’ st Flore), Belloni (20’ st Formaggi). A disp. Serafin, Migliorini. All. Rinaldi

