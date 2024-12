Nella nona giornata del campionato di serie C maschile torna al successo l’Etruria Volley con un buon 3-1 contro l’Usd Sales (parziali 22/25 – 25/22 – 25/20 – 29/27).

La vittoria nella trasferta romana di sabato ha così rilanciato le quotazioni della squadra gialloblù che ora nel girone B occupa il decimo posto con 9 punti come il San Paolo Ostiense che ha perso lo scontro diretto con il Gaeta.

Sabato sera anche l’Etruria Volley Civitavecchia ha trovato il successo nella nona giornata del campionato di serie D, tra l’altro ottenuto in trasferta contro la Fenice: a Roma il sestetto di Sansolini ha vinto per 3 a 1 contro i giovani padroni di casa (parziali 23/25 – 28/23 – 25/20 – 25/19 – 15/13) agganciando così in classifica l’Antares Volley Roma a quota 13 punti che valgono il nono posto nel girone A.

