Leonardo Fioravanti saluta le Olimpiadi, l'azzurro di Cerveteri è eliminato al secondo turno, battuto dal giapponese Kanoa Igarashi, a Thaiti, nella Polinesia francese. Una sconfitta che non amareggia il campione di surf.

«È stato un onore rappresentare l’Italia, non andata bene come pensavo, sicuramente ci sono stati degli errori da cui dovrò imparare - ha raccontato ai cronisti Leonardo Fioravanti- Faccio uno sport che amo, una passione che coltivo da bambino. Essere arrivato fin qui mi inorgoglisce, esco positivo come sempre, non sarà una sconfitta a scoraggiarmi. Ripeto, il surf è la mia vita, vado avanti fiero e orgoglioso di quello che riesco a dare tutti i giorni».

A spingere Leo, in acqua, c'era il ladispolano Marco Gregori, direttore tecnico della nazionale di surf. Lo ha visto nascere e destino ha voluto che si incontrassero a Parigi, dove Fioravanti sognava di salire sul podio. A Cerveteri hanno seguito la gara in tv, ieri notte, quando a Thaiti era pomeriggio. È andata male, ma per i cerveterani è un vanto avere avuto un loro concittadino alle Olimpiadi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA