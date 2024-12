Le Sniperine CRT tenteranno nuovamente la conquista della Coppa Italia e nuovamente contro l'Hc Milano.

Si sono giocati domenica 19 novembre infatti i due gironi validi per l'accesso alla finalissima e nel gruppo A il Milano ha avuto la meglio di Vicenza e Torre Pellice mentre nel gruppo B la Cv Skating ha vinto con merito contro Ferrara per 6-1 e contro Bomporto per 10-1. Il concentramento si è giocato in quel di Bomporto (MO).

Nella prima gara le ragazze guidate per l'occasione da coach Valentini, visto il contemporaneo impegno della B maschile, sono state brave a non demoralizzarsi quando il Ferrara è andato in vantaggio agli inizi del primo tempo. Sul finire di frazione, dopo un lungo predominio sul piano di gioco e sul piano atletico, il pareggio di Barocci. Nella ripresa poi le Sniperine sono state brave a dilagare con la tripletta di capitan Novelli, la seconda rete di Barocci ed il gol di Gloria Padovan.

Tutto facile invece nella seconda gara contro Bomporto che ha pagato oltremodo l'assenza last minute del proprio portiere titolare. Le Sniperine allungano subito nel punteggio e chiuso il primo tempo avanti 7-0 nella ripresa mischiano le linee e danno ampio spazio alle giovanissime.

Esordio assoluto per la 15enne Vanessa Moretti. In rete Novelli (4), Raia (2), Succi (2), Giannini e Barocci.

«Le ragazze sono state bravissime - afferma coach Valentini - e nonostante ci mancasse in pratica tutta la difesa il gioco non ne ha risentito. Hanno messo in pista tutto ciò che le ho chiesto e si è visto un hockey fatto di intensità, inserimenti, buoni scambi e tiri. Il merito è tutto loro, hanno giocato due bellissime partite rendendo facili gare che non lo erano affatto. Ora avremo la rivincita con Milano che negli ultimi 3 importanti appuntamenti (semifinale scudetto, finale Coppa Italia, Supercoppa) ci ha sempre sconfitto. Abbiamo voglia di rivalsa».

Le presenti: Giulia Mollica, Gloria Padovan, Laura Giannini, Martina Mori, Letizia Barocci, Louise Ciucci, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Martina Succi, Vanessa Moretti. All: Riccardo Valentini.

