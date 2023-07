Tornano in acqua per divertirsi e condividere passione e amore per lo sport. Trionfa ad Ostia la squadra femminile di pallanuoto civitavecchiese ai Campionati Italiani Master. Le giocatrici si aggiudicano il titolo nazionale vincendo contro le napoletane. Tre giornate intense al Pala Acquatico Freccia Rossa di Ostia, che ha ospitato squadre maschili e femminili proveniente da tutt’ Italia, nelle diverse categorie 30+, 40/45, 55, 60+, 65 +. Una formazione composta prevalentemente da ex atlete della Cosernuoto, riunite come i vecchi tempi con il nome di ASS Nuotatori Civitavecchiesi.

Il gruppo storico, che trentacinque anni fa, dava origine alla pallanuoto femminile con la Snc, ha accolto con entusiasmo altre giocatrici: Anna Stradella del Camogli, Elisa Liberati dei Castelli Romani e Claudia Ciocci, civitavecchiese d’origine, da più di vent’anni a Padova.

«Felice di aver giocato con tutte. Vivere insieme e ritrovarsi nella passione per questo sport. È stato bello rincontrare ex atlete con cui hai condiviso momenti indimenticabili della vita» spiega il capitano della squadra Alessandra Ranalli.

Donne, mamme e lavoratrici, “unite e riunite” nella passione per la pallanuoto. «Non è semplice dopo una giornata piena di impegni, trovare il tempo e la forza fisica di giocare. La pallanuoto per noi non è solo uno sport» racconta Ranalli che insieme a Barbara D’Ippoliti, altra pioniera della pallanuoto civitavecchiese, hanno dato il via alla realizzazione del team.

«Esperienza super positiva - precisa D’Ippoliti - non pensavo che saremmo riuscite ad aggregare altre atlete per formare un gruppo così bello e vivo. Tra mille difficoltà con orgoglio, abbiamo portato a termine insieme questa esperienza».

Oltre alla vittoria del campionato le civitavecchiesi si sono aggiudicate altri riconoscimenti speciali: a Claudia Ciocci è andato il premio di miglior marcatrice per la categoria over 40 a Valeria Tuscolano quello di miglior portiere e infine ad Alessandra Ranalli quello di miglior giocatrice del campionato.

Un grande risultato per Civitavecchia. Difatti per la preparazione delle atlete hanno contribuito diverse società sportive di pallanuoto e nuoto. Gli allenamenti si sono svolti negli impianti della Coser, di Largo Galli/S.S.D Nuotatori Civitavecchiesi e del Centumcellae. Tra sessioni di nuoto, non troppo intense, partite amichevoli e rimpatriate nel perfetto “stile master”, la squadra è arrivata al torneo forte dell’appoggio di famiglie e appassionati.

Un ringraziamento speciale quindi a Cesare Barbetta, Marco Del Lungo, alla famiglia Feoli, Carlo Caprio e Roberto Barbaro che hanno creduto nel progetto e consentito allenamenti con ragazzi 16 e 18 e con le ex atlete della Coser.

E infine gli sponsor: Fondazione Molinari, Profili Caffè, Tourist Italia, Rosati Utensili e Zurich Frioni Rodolfo.

La formazione: Valeria Tuscolano, Claudia Ciocci, Alessandra Ranalli, Barbara D’Ippoliti, Elisa Castellucci, Susanna Mori, Anna Stradella, Elisa Liberati, Monia Marani e Alessandra Astuti. Allenatore: Roberto Barbaro.

