Le giovanili biancorosse le Under 8 e 10 al VI° Torneo di Minirugby “ Trofeo Portvs” al campo “Tanzillo” a Fiumicino nella giornata di domenica scorsa, una manifestazione che è stata una vera e propria festa di questo sport.

L’impegno dei ragazzi del Rugby Civitavecchia è stato massimo,e complessivamente tutto il torneo è stato una prova di confronto per i ragazzi, che gioiosi alla fine hanno fatto un cerchio ovale dei vari team.

A livello tecnico si sono impegnati ambedue i miniroster alcuni hanno compreso che devono aiutare, ed avere l’aiuto del compagno/a, per essere efficaci in partita, altri hanno ancora strada da percorrere, ma tutti pronti a combattere e a impegnarsi in ogni partita.

Alla fine contenti e felici, per essersi divertiti ed aver incontrato sportivamente tanti altri minirugbisti.

Un Grande grazie ai genitori per la disponibilità e pazienza. A presto per i prossimi incontri.

La Under 16 CRC/URL, domenica scorsa, conferma il suo stato di forma battendo i pari età delle Fiamma Oro Rugby.

Al Moretti della Marta, una partita dei giovani della Under 16, con un ottimo risultato e sempre avanti nel punteggio , chiudono una fase del girone a pieni punti.

Lo staff tecnico: «Siamo davvero compiaciuti dei nostri ragazzi che ancora una volta dimostrano di comprendere cosa e come debbono giocare. Abbiamo condotto la partita dall’inizio alla fine sia nel punteggio che nel gioco e questo ci indica che il roster apprende e comprende, negli allenamenti, quello che deve fare in partita».

