Un altro fine settimana da ricordare per il Circolo Canottieri Civitavecchia, che ha brillato al campionato regionale di Sabaudia. Nella due giorni di gare, disputate tra sabato e domenica, gli atleti civitavecchiesi hanno saputo farsi valere, conquistando medaglie, piazzamenti importanti e, ancora una volta, lasciando il segno. A guidare la squadra, come sempre, il carismatico allenatore Dodo Tranquilli, una vera istituzione. Sotto la sua guida i giovani atleti hanno affrontato le acque del lago di Paola con determinazione, tecnica e spirito competitivo. Hanno brillato le gemelle Tranquilli, che sono salite sul tetto del Lazio. Al campionato regionale a prendersi la scena, ancora una volta, sono state le gemelle Emma e Mia Tranquilli, ormai ribattezzate “le invincibili” per la costanza con cui dominano la loro categoria. Le due giovanissime atlete si sono laureate campionesse regionali nella categoria Allieve B1, chiudendo al primo posto con una prestazione impeccabile. Una vittoria meritata, frutto di impegno costante e della solida preparazione costruita con dedizione durante tutto l’anno. Per il Circolo, un altro titolo regionale che conferma la qualità del lavoro svolto e il talento che cresce tra le sue fila. Ottime prove anche tra gli Allievi e i Master. Non è, infatti, mancata la grinta neppure da parte degli altri atleti in gara. Federico Pollerà, nella categoria Allievi B2, nel singolo 7.20, ha lottato fino all’ultima palata per salire sul podio, chiudendo al quarto posto a pochissima distanza dai medagliati. Una prestazione incoraggiante e un’esperienza che sarà senza dubbio preziosa per le competizioni future. Tra i Master, brillano i risultati di Ivano Scotti, il quale ha cconquistato un eccellente secondo posto, sfiorando il titolo regionale per una manciata di secondi. Bene anche Carlo Fabiani, che ha concluso al quarto posto la propria gara con una prova solida e ccombattuta. Il Circolo Canottieri Civitavecchia è in crescita e con lo sguardo verso il futuro. I risultati del weekend confermano il buono stato di salute del settore agonistico, capace di coniugare tradizione e rinnovamento, grazie all’esperienza del tecnico Tranquilli e all’entusiasmo dei giovani atleti. A tutti i partecipanti vanno i complimenti della società per l’impegno e la correttezza con cui hanno rappresentato i colori del circolo in una manifestazione di così alto livello tecnico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA