La Vigor Rignano Flaminio si aggiudica il big match della settima giornata del girone C di Prima Categoria, superando in rimonta l’Atletico Focene per 2-1. Una vittoria importante per i gialloblù, che restano saldamente nelle zone alte della classifica, dando continuità ad un buon momento di forma. Ancora un ko, invece, per la squadra di mister Cuffaro, che dopo la sconfitta contro l’Anguillara incassa un altro risultato negativo. La partita, in quel dello Stadio Pietro Bruno Rasi, parte subito a ritmi alti: gli ospiti approcciano meglio la gara e al 10’ trovano il vantaggio con Pedone, bravo a sfruttare un’incertezza della difesa locale e a battere l'estremo difensore avversario. Il gol, però, serve solo a scuotere i padroni di casa, che reagiscono con decisione e, dopo diversi tentativi, raggiungono il pareggio al 27’ grazie a Angeletti, che insacca e rimette tutto in equilibrio.

Le due compagini rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-1, ma nella ripresa la Vigor mostra maggiore determinazione e al 59’ completa la rimonta con Palazzini, abile a trovare il varco giusto e a trafiggere il portiere focenese. Il forcing finale dell’Atletico non basta, la retroguardia difensiva del Rignano Flaminio regge l’urto conquistando tre punti preziosi. Focene che, già dal prossimo impegno con la Real Fabrica di Roma, dovrà cercare una reazione immediata. L'obiettivo, quello di invertire la rotta dopo due sconfitte consecutive.

IL TABELLINO. Vigor Rignano Flaminio-Atletico Focene: 2-1.

Marcatori: 10' Pedone (AF), 27' Angeletti (VRF), 59' Palazzini (VRF).

Vigor Rignano Flaminio: Fallini; Battistioli, Coracci, G. Allegretti, Testa, Sansoni, Pezzoli (65' Di Marco), Francelino (70' Monaco), Angeletti (82' Bragalone), Palazzini, M. Allegretti (53' Di Ludovico). A disposizione: Vacaru, Bovino, Raffaelli, Pellegrini, Tonanzi. Allenatore: Maurizio De Mattia.

Atletico Focene: Molon; Boni (46' Rosato), Babbanini (65' Falappa), Puca (75' Cardozo), Palmieri, Sterpi, Leoni (53' Rossano), Larango (75' Antonuccio), Pedone, Diaz, Giacinti. A disposizione: Cortellesi, Diofebbo, Esposito, Scifoni. Allenatore: Emanuele Cuffaro.

Arbitro: Luca Mariani di Viterbo.

Ammoniti: Leoni (AF), Sansoni (VRF), Coracci (VRF)

Stadio: Pietro Bruno Rasi (sintex), Rignano Flaminio.

