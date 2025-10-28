Nella quarta giornata del campionato di Prima Categoria girone C, l’Atletico Focene di mister Cuffaro conquista tre punti preziosi superando in trasferta il Prima Porta con il punteggio di 2-0. Un primo tempo che scorre su ritmi equilibrati, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo e a cercare il varco giusto per colpire, ma senza riuscire a rendersi davvero pericolose sotto porta. Prima frazione che si chiude dunque sullo 0-0. Nella ripresa, però, la partita cambia volto: il Focene cresce e prende in mano il gioco, trovando il vantaggio grazie a Pedone, abile a sfruttare l’occasione giusta per sbloccare il risultato. Passano circa dieci minuti e arriva anche il raddoppio firmato da Sterpi, che chiude virtualmente i conti. Il Prima Porta prova a reagire, ma non riesce mai a trovare il guizzo per riaprire la gara. Al triplice fischio sono gli ospiti a esultare, per una vittoria meritata e per il bottino pieno. L'Atletico Focene scenderà nuovamente in campo domenica, quando al Nannini ospiterà l’Anguillara.

