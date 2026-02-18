Allo stadio Dentali non c’è storia: l’Atletico Focene cala il poker e travolge 4-0 il Prima Porta nella 19esima giornata del girone C di Prima Categoria. Una vittoria netta, autoritaria, che consente alla formazione di mister Cuffaro di restare agganciata al treno delle prime, mantenendo viva la rincorsa alla seconda posizione, distante otto punti. Prestazione convincente dei padroni di casa, capaci di indirizzare la gara con qualità e concretezza. Protagonista assoluto Bracamonte, autore di una doppietta preziosa. A completare l’opera le reti di Pedone e di Cuomo, entrato a partita in corso e subito decisivo nel sigillare il definitivo 4-0. Sin dalle prime battute il Focene è riuscito a imporre il proprio ritmo, controllando il possesso e concedendo pochissimo agli avversari. In classifica l’Atletico Focene sale così al settimo posto e guarda con fiducia al prossimo impegno, la trasferta sul campo dell’Anguillara. Per il Prima Porta, invece, sarà fondamentale lo scontro diretto casalingo contro il Formello, un crocevia decisivo per alimentare le speranze di permanenza in categoria.

