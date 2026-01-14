Continua la risalita dell’Atletico Focene nel girone C di Prima Categoria. Nella 14esima giornata, la formazione guidata da mister Cuffaro conquista tre punti preziosi davanti al proprio pubblico, superando per 2-0 la Borgata Gordiani. Allo stadio Dentali, un risultato importante, che consente ai padroni di casa di avvicinarsi sensibilmente alle zone alte della classifica. Il match si sblocca nel corso della prima frazione, quando al 25’ Brancamonte trova la giocata giusta per rompere l’equilibrio e portare avanti la compagine focenese. Quest'ultima, gestisce con ordine il vantaggio, mantiene il controllo anche nella ripresa e concede poco agli avversari. Nel finale arriva però l’episodio che chiude definitivamente i conti: calcio di rigore per l’Atletico, con Alessandrini - appena entrato dalla panchina - incaricato della battuta. L’attaccante non trema e supera Repetti, siglando il definitivo gol vittoria. Un successo che permette all’Atletico Focene di salire in sesta posizione, a una sola lunghezza dal Real Fabrica, confermando il buon momento di forma della squadra e alimentando le ambizioni di stagione. Diverso per quanto riguarda gli ospiti, con il Gordiani fermo al dodicesimo posto.

