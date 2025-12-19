Un'altra giornata di campionato nel girone C di Prima Categoria sta per andare in scena, con un nuovo banco di prova per l’Atletico Focene di mister Cuffaro. Quest'ultimo, in occasione dell'imminente 12esimo turno, è chiamato a reagire dopo la Vis Aurelia. Match peraltro sospeso a causa di un malore accusato dal direttore di gara, sul risultato di 1-2 in favore della formazione capitolina. I focenesi, dunque, tornano in campo domenica mattina con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso e di muovere una classifica che al momento li vede all’ottavo posto. L’appuntamento è fissato per le ore 11, quando il Focene verrà ospitato dal Cesano in una sfida dal coefficiente di difficoltà elevato. I padroni di casa, infatti, arrivano all’incontro forti di una seconda posizione e del successo conquistato ai danni del Prima Porta Saxa Rubra. Insomma, un avversario solido e ambizioso, costruito per stare nelle zone alte della graduatoria. Per l’Atletico Focene sarà fondamentale approcciare con intensità e concentrazione, cercando di sfruttare ogni minima occasione. Il Cesano parte con i favori del pronostico, ma gli ospiti hanno già dimostrato di potersela giocare contro chiunque.

