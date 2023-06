Sono stati giorni speciali per l’Atletico Civitavecchia. Per concludere al meglio la stagione sportiva la società del presidente Ermanno Muneroni ha organizzato delle partite tra i ragazzi delle varie formazioni gialloblu e i genitori, che si sono affrontati, ovviamente amichevolmente, al campo di via Giulio Cerruti. Nonostante qualche piccola assenza, legata ad impegni personali di alcuni giocatori, sono venute fuori delle sfide divertenti, nelle quali sia i genitori che i ragazzi volevano portare a casa la vittoria, in un tipo di evento che difficilmente si vede e che può essere anche d’aiuto per far capire alle mamme ed ai papà quanto può essere difficile giocare ed allenare.

«Per la prossima stagione stiamo allestendo una Under 17 maschile e una femminile - spiega mister Olimpia Santoro - in tutto contiamo di avere 11 squadre di categoria giovanile a partire dai Piccoli Amici, che sarà l'unica categoria mista a salire dai Primi Calci, Pulcini, Under 13, Under 15 e Under 17».

