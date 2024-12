È sempre il solito ciclone l’Atletico Capranica che continua a mietere vittime nel girone A del campionato di Prima Categoria. Altro giro e altro trionfo con il 4-0 casalingo contro la Fortitudo Nepi che porta a sei successi su sei tra le mura amiche e alla conferma del + 7 sul Pianoscarano che resta la prima inseguitrice con i rionali che rispetto alla battistrada hanno giocato una gara i meno dovendo recuperare la sfida della seconda di andata proprio sul campo del Nepi. Pianoscarano che ha messo a nudo gli attuali limiti del Valentano che in assoluta emergenza è stato battuto sul suo campo dalla doppietta di Angeletti. Confermano i loro terzo e quarto posto Carbognano e Bagnaia con i cimini che hanno un ritardo di 9 punti dalla capolista ed il Bagnaia accusa 10 lunghezze di ritardo. Carbognano che è passato sul terreno di un’Ischia di Castro in evidente difficoltà e Bagnaia che ha interrotto la serie si del Grotte Santo Stefano con un eloquente 4-0 che conferma la validità dell,a compagine biancazzurra che tra i team di alta classifica merita i galloni di squadra sorpresa in positivo del girone A. Frena il San Lorenzo Nuovo battuto 1-0 da un Montefaiscone ora sesto e al suo quarto successo stagionale in un cammino costellato da troppi pareggi che ne hanno frenato il passo per stare con le big del podio. A sorpresa la Maremmana sbanca per 3-0 il campo dell’Atletico Cimina che sta tradendo le speranze ed i propositi di alta classifica manifestati in sede estiva. In chiave salvezza sono tre punti d’oro quelli che la Pol. Oriolo ha ottenuto contro la Fulgur Tuscania battuta per 2-1 e infine pareggio per 2-2 nell’altra sfida per la salvezza tra Montalto Calcio e Vetralla 1928. Un punto che fa più comodo alla formazione ospite con il Montalto cjhe dopo 11 giornate resta ancora senza vittorie. Nella parte bassa e pericolosa della classifica del girone A la situazione è la seguente: F. Nepi a 12 punti con una gara in meno, Oriolo 10, Ischia di Castro 9, Vetralla 8, Fulgur Tuscania 6 e Montalto Calcio 2.

