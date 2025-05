È il romano Federico Ghelli a vincere la 6^ edizione del Latina Triathlon Sprint, che ha visto la partecipazione di 300 atleti, suddivisi in due batterie. L'atleta dell'Irone Team Italia con un tempo di 1h e 5m si è aggiudicato la competizione che si è tenuta a Foce Verde (Latina), all'interno del parco Vasco da Gama. Secondo in graduatoria Leonardo Bottoni, terzo Luca Antognoli. Per le donne, prima la 17enne Matilde Cicchetti del Minerva Roma, con un tempo di 1h e 13m. Una giornata di sport, divertimento e sociale, con la presenza dell'assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, che si è congratulato con gli organizzatori dell'Associazione Sportiva Guida Sicura.

«Abbiamo apprezzato l'ottimo lavoro di Zanetti, che ci ha regalato una bella giornata di sport, a conferma che siamo pronti e intenzionati, in questi spazi, ad organizzare eventi sportivi che sono il traino del turismo».

Insomma, si pensa al futuro, e a come organizzare la settima edizione, che il prossimo anno sarà più importate e con iniziative di interesse sociale.

