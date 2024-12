Serviva una risposta importante dal campo di gioco ed è arrivata. L'Asp Civitavecchia ha vinto meritatamente contro l'Emesfero Fiumicino per 3-0 e grazie ai tre punti sorpassa l'Asd Lupi Di Marte piazzandosi al quartultimo posto.

La partita alla Palestra dell'Itc P. Baffi di Fiumicino è iniziata con circa quaranta minuti di ritardo ma questo problema non ha condizionato le rossoblù che da subito hanno mostrato una prestazione importante archiviando presto i primi due set con il punteggio di 25/16 e 25/13. Il terzo set è stato più combattuto complice probabilmente un calo di tensione e la vittoria è arrivata ai vantaggi con il punteggio di 27/25.

In evidenza la prova di Flavia Vitangeli, autrice di una grande prestazione personale che ha trascinato la squadra anche grazie alla battuta.

«Il primo complimento va alle ragazze che sono entrate in partita con un approccio ottimo. Tutte le ragazze hanno giocato molto bene in particolare Flavia Vitangeli che con un turno di 10 battute ha fatto 4 o 5 ace, veramente fantastica. Poi finalmente siamo riusciti a vincere un set ai vantaggi» ha commentato l'allenatore dell'Asp Civitavecchia Guidozzi, secondo cui ora non importa fare calcoli ma giocare e dare il massimo nell'ultima decisiva partita in casa contro il Green Volley: «Il mio unico obiettivo è fare altri tre punti domenica prossima contro Green Volley. Dobbiamo cercare di fare il nostro ottenendo il massimo possibile senza aspettare i risultati altrui».

L'Asp Civitavecchia sale così al quartultimo posto con 22 punti, a +1 sull’Asd Lupi di Marte. Si deciderà tutto nell'ultima giornata di campionato che certificherà chi tra la squadra civitavecchiese e i rivali di Castelnuovo di Porto riuscirà a salvarsi e chi dovrà retrocedere in serie D.

