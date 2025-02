Questo fine settimana va in scena la seconda giornata del girone di ritorno del campionato femminile di serie C.

Non sarà un turno favorevole per la 3epc Asp Civitavecchia che riceverà il Terracina secondo in classifica e in piena lotta per la promozione. Alle 18.30, davanti al pubblico del Palazzetto Insolera-Tamagnini, le rossoblu proveranno a giocarsi la partita contro una delle squadre più forti del girone, secondo la mentalità che il tecnico Giovanni Guidozzi sta insegnando loro:

«Il nostro obiettivo è fare la migliore partita possibile in tranquillità, consapevoli di giocare contro una delle più serie candidate alla promozione che partirà molto avvantaggiata sotto l’aspetto tecnico. Ogni partita per noi deve essere una finale, se poi Terracina dimostrerà il suo valore in campo gli batteremo le mani e penseremo alla prossima gara».

©RIPRODUZIONE RISERVATA