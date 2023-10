Dopo l’esordio vincente nella prima giornata torna il campionato di serie C nel weekend per la 3epc Asp Civitavecchia.

La seconda giornata del girone B coincide anche con la prima trasferta per la compagine rossoblu che alle 18 presso la Palestra Neumann di Roma incontrerà il Casal Bertone.

Il tecnico civitavecchiese Giovanni Guidozzi traccia così il profilo del match: «Questo fine settimana incontriamo un avversario ostile, hanno un buon centrale e un buon opposto. Casal Bertone è una formazione ostica che fa della difesa la sua migliore arma: direi che è una squadra da prendere con le molle perché è il classico avversario che ti fa giocare la palla due volte. Sarà una partita complicata per noi e con un contendente così rischiamo di andare in difficoltà».

L’obiettivo per Guidozzi è comunque quello di giocare apertamente senza paura: «Adesso noi guardiamo più la prestazione che la qualità dell’avversario a meno che non sia fuori portata: quella di oggi è una partita alla nostra portata ma non essendo ancora stabili come gioco e non si sa mai. Io comunque sono fiducioso, le ragazze si sono allenate molto bene e ci giochiamo le nostre possibilità».

Al momento in classifica l’Asp Civitavecchia è settima con 2 punti mentre il Casal Bertone è a quota zero: sarà un incontro aperto a tutti i risultati.

In serata giocherà anche l’Etruria Volley nel campionato maschile di serie C che affronterà davanti al pubblico della Palestra Magellano di Roma l’Asd Roma Sports.

Un impegno non facile per i gialloblù allenati dal cubano Perez che hanno iniziato in salita il girone B con la sconfitta casalinga lo scorso fine settimana contro il Sempione Volley.

