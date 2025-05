Grazie al successo casalingo contro il Prometeo si è conclusa nel migliore dei modi la stagione della 3epc Asp, confermata al sesto posto nel girone A di serie C. Il sestetto rossoblu di capitan Belli ha reso felici gli spettatori del Palazzetto Insolera-Tamagnini con una prova d’orgoglio in un contesto non proprio da ultimo giorno di scuola. Partenza buona nel primo set per la squadra civitavecchiese che ha avuto la meglio sulle romane con il punteggio di 25/23. Molto più lottato il secondo set, in cui il Prometeo si è imposto 25/27. Nel terzo set l’Asp Civitavecchia ha mostrato il carattere giusto andandosi a conquistare il set 25/18 con scambi anche molto emozionanti. Passerella finale poi nel quarto set 25/14 per il 3 a 1 finale. La partita ha mostrato qualche limite in difesa del sestetto ma anche tutto il buon potenziale raggiunto grazie alla sapiente conduzione del tecnico Guidozzi, capace di far crescere un gruppo sul quale ad inizio anno in pochi avrebbero scommesso: «Peccato aver sbagliato l’approccio ma ci sta, visto che siamo a fine stagione, siamo stati bravi a recuperare la concentrazione e abbiamo giocato molto bene gli ultimi due set. Per quanto mi riguarda il campionato posso confermare che è stato fatto un gran bel lavoro, uno dei migliori da quando sono allenatore. Questa squadra aveva molte carenze a inizio anno ma nel corso del tempo tutte le ragazze sono migliorate e abbiamo creato un gioco buono per la categoria in cui sono state brave interpreti anche le ragazze inseriti in corsa, lavorando molto bene in allenamento». Per il prossimo anno è forse legittimo attendersi un ulteriore miglioramento per ambire ai playoff e l’allenatore sembra dello stesso parere, annuendo con un sorriso pur non pronunciando mai questa parola: «L’obiettivo per il prossimo anno è quello di migliorare la nostra posizione di due o tre caselle… Cercheremo di mantenere questa squadra con un paio di inserimenti mantenendo l’equilibrio con le più giovani. Sono davvero molto felice per tutto». A fine partita grande festa con giocatrici e addetti ai lavori soddisfatti e contenti, alla presenza di vecchie glorie e della stoica presidente Marina Pergolesi ancora convalescente per un infortunio. Dodici mesi fa l’Asp Civitavecchia si salvava all’ultima giornata dopo un disperato assalto alla salvezza ottenuta con l’undicesimo posto e 25 punti frutto di 9 vittorie e 17 sconfitte. Quest’anno le rossoblù hanno ottenuto 13 vittorie e altrettante sconfitte raggiungendo 41 punti e il sesto posto finale, alle spalle delle prime inarrivabili cinque: il gruppo c’è e ora staff e dirigenza possono continuare così verso nuovi e più ambiziosi traguardi, in linea con la tradizione della società di pallavolo più antica di Civitavecchia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA