L’Asp Civitavecchia se la giocherà fino in fondo per rimanere in Serie C. È questo l’aspetto più importante che emerge dalla vittoria di domenica contro la Roma Volley, l'ultima della classe del girone B che non ha comunque regalato nulla alle civitavecchiesi: 3-1 il risultato finale per continuare a lottare nelle ultime tre gare di campionato (parziali 25/14 - 25/18 - 12/25 - 25/18). Se si fa eccezione il terzo set la partita a Casal Palocco è stata condotta sempre dall'Asp Civitavecchia anche se nel secondo set si è infortunata Martina Paoli e tutto lo staff è in attesa di sapere quando sarà possibile recuperarla: al suo posto Flavia Vitangeli ha svolto il compito più che egregiamente. La contestuale sconfitta dell'Asd Lupi Marte in casa contro il Tor di Quinto-Formello permette alle rossoblu di guadagnare tre punti in classifica che ora le vede terzultime a due punti dalla squadra di Castelnuovo di Porto. Con sole tre partite da disputare la salvezza è un obiettivo complicato come ammette anche il tecnico civitavecchiese Giovanni Guidozzi: «Abbiamo accorciato in classifica ma per la salvezza servono almeno altri sei punti. Noi andiamo una partita alla volta sperando che le squadre che giocheranno contro l'Asd Lupi di Marte facciano il loro dovere dal punto di vista dell'impegno come ha fatto con noi la Roma Volley che non ci ha regalato niente».

QUI ETRURIA VOLLEY (SERIE C MASCHILE). Nel fine settimana si è giocata anche la ventitreesima giornata del campionato di Serie C maschile con l'Etruria Volley che ha perso a testa ata in casa dell'Asd Poolstars Volley per 3-1 (parziali 26/24 - 19/25 - 23/25 - 20/25). Per i gialloblu una sconfitta senza conseguenze che con 29 punti sono prossimi all'obiettivo salvezza.

