La 3epc Asp Civitavecchia apre alle 16 la nona giornata del girone B del campionato di serie C femminile con la partita casalinga contro il Seven Roma Centro. Al Palazzetto Insolera-Tamagnini si giocherà quindi uno scontro diretto tra due formazioni con una classifica molto simile che puntano ad una salvezza tranquilla. La squadra rossoblù affronta questo turno con qualche apprensione sulla rosa disponibile: solo poco prima dell’inizio della partita si saprà se Elisa Fabeni e Federica Belli saranno disponibili, con il capitano che ha maggiori possibilità: «Avere in campo Fabeni e Belli per noi fa tanta differenza – ha commentato l’allenatore Giovanni Guidozzi – cercheremo di fare il massimo perché questa è una partita importante per la classifica. La Seven Roma Centro è una squadra esperta della categoria con due attaccanti importanti che come noi ha disputato un campionato abbastanza altalenante. Sarebbe molto importante per noi portare a casa qualche punto». Per l’Asp Civitavecchia ottenere un buon risultato contro il Seven Roma Centro significherebbe provare a migliorare la classifica anche in funzione dei risultati delle altre squadre dirette rivali come il Casal Bertone impegnato contro il Tor di Quinto – Formello terzo in classifica e soprattutto il Volley Cali che andrà in trasferta sul campo della capolista Volley Terracina. Completano la giornata di campionato anche le altre due formazioni maschili della compagine pallavolistica civitavecchiese, l’Etruria Volley Tuscania e l’Etruria volley Civitavecchia. In serie C i gialloblù allenati da Claudio Quaglia saranno impegnati in trasferta alle 18 a Roma contro l’Usd Sales cercando di ottenere qualche punto per la classifica; alle 20 giocherà in trasferta anche il sestetto di Sansolini nel campionato di serie D contro l’Antares Volley Roma.

