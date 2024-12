Il 2024 per l’Asp Civitavecchia impegnata nel campionato femminile di serie C procede leggermente sotto le aspettative come confermano i numeri: nelle ultime cinque partite il bilancio è di due vittorie e tre sconfitte per un totale di 16 punti che ad ora valgono l’undicesimo posto nel girone B. Numeri che non sembrano destinati a migliorare questo fine settimana quando alle 18 le rossoblu sfideranno la terza in classifica Tor di Quinto nell’ambito della diciassettesima giornata di campionato. Al Palazzetto Insolera-Tamagnini il sestetto allenato da Giovanni Guidozzi cercherà di limitare i danni cercando anche di ottenere non rimanere a mani vuote anche in questo turno: l’impresa è molto difficile ma non impossibile, considerando che il Tor di Quinto nelle ultime cinque giornate ha vinto 3 volte dimostrandosi una squadra forte con ambizioni di promozione ma non una schiacciasassi. Per l’Asp Civitavecchia dunque è improtante provare a muovere un po’ la classifica per evitare di essere risucchiata in zona retrocessione. Nel campionato maschile di serie C l’Etruria Volley è in una situazione più tranquilla con 17 punti che valgono il nono posto in classifica e l’ipoteca sull’obiettivo salvezza. I gialloblù, giunti al terzo campionato di serie C consecutivo quest’anno, continuano a offrirere ottime prestazioni nei campionati giovanili e probabilmente il prossimo anno saranno pronti per un ulteriore salto di qualità. Sabato sera c’è da affrontare il San Paolo Ostiense per provare ad ottenere un buon risultato davanti al pubblico di casa del Palazzetto Comunale di Tuscania.

