Nel fine settimana torna il campionato di pallavolo con la ventiduesima giornata di serie C. Nel girone A femminile l’Asp Civitavecchia si prepara ad una partita molto complicata: domani alle 18.30, infatti, le rossoblu riceveranno al Palazzetto Insolera-Tamagnini il Torsapienza Volleyfriends che è in piena lotta per accedere ai playoff. Le due squadre disputano un campionato con obiettivi diversi e la classifica parla chiaro: la squadra romana è quarta con 53 punti mentre la squadra civitavecchiese è sesta a quota 34. Nonostante il piazzamento lusinghiero per il sestetto allenato da Guidozzi, diciannove punti in classifica di differenza si faranno sentire probabilmente. Comunque, i verdetti si danno alla fine delle partite e non è esclusa una buona prestazione per l’Asp Civitavecchia sulla scia delle ultime partite.

Nel girone A maschile l’avventura dell’Etruria Volley sta conoscendo una fase più complicata. Attualmente i gialloblu sono undicesimi a quota 25 punti, in una classifica molto corta: una vittoria in più o una sconfitta inaspettata possono incidere significativamente sul piazzamento da una giornata all’altra. I ragazzi allenati da Claudio Quaglia faranno visita domani alle 16 al Nfa Saet alla Palestra Le Cupole di Roma. A margine dei principali eventi sportivi la notizia della nascita di una quinta società di pallavolo a Civitavecchia; si tratta dell’Asd Start Volley, fresca beneficiaria di una convenzione con il Comune di Civitavecchia che le permetterà di usufruire della palestra della scuola a Campo dell’Oro per cinque ore a settimana. Il panorama pallavolistico locale si frammenta sempre di più.

