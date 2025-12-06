La capolista Aranova viaggia sul campo della Viterbese, dove incontrerà una squadra tra mille difficoltà, generate da una crisi in società che sembra non avere una fine. La squadra di mister Scarfini ha una grande occasione, quella di vincere e allungare in classifica. Se solo pensiamo che dieci anni fa l'Aranova era in Prima Categoria e la Viterbese in Serie C, nessuno ci avrebbe scommesso sull'attuale situazione, che vede i rossoblu in testa alla classifica. Dunque, obiettivo vincere a Viterbo . Non sarà una gara facile, ma visto il momento della squadra di Gardini, originario di Maccarese, i pronostici danno per favoriti Teti e compagni. L'attaccante rossoblu nelle ultime gare ha messo a segno 4 goal, domenica in pieno recupero ha sigliato quella del successo. Fischio d’inizio domani alle ore 15.

©RIPRODUZIONE RISERVATA