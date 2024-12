Un pareggio per l'Aranova che condanna alla retrocessione la Pescatori Ostia. Finisce 2 - 2 a Ostia Lido, con le reti per i rossoblu messe a segno da Massimiani e Teti, con quest'ultimo che raggiunge quota 21. Con questo risultato, con due giornate di anticipo, la squadra di Vigna è salvo. Un risultato che faceva parte dei progetti societari, che a dicembre in una situazione precaria, hanno chiamato in panchina l'allenatore di Fregene che ha risollevato le sorti della squadra. L’Aranova, quindi, a salvezza ottenuta comincerà a pensare al futuro. Sulla panchina dovrebbe rimanere Pier Luigi Vigna, legato al presidente Andrea Schiavi, che qualche anno prima lo aveva alle sue dipendenze. Poi ci sarà da capire il futuro di alcuni giocatori, per esempio Teti ha molte richieste, ma sembrerebbe intenzionato a rimanere ad Aranova, essendo vicino casa , riesce a conciliare lavoro e calcio. La società si vuole muovere in anticipo, ma intanto visto che mancano due gare alla chiusura, c'è voglia di chiudere al meglio.

