Finisce in parità il derby tra Aranova e Maccarese, davanti al pubblico delle grandi occasioni, che ha assistito a una gara combattuta, priva da occasioni da rete. Meglio l'Aranova nel primo tempo, che è scesa in campo con molte assenze, costringendo mister Scarfini a trovare le giuste alternative da opporre alla prima della classe. Un pareggio, per quello che si è visto nell’arco dei novanta minuti, giusto. Per l'Aranova è un punto che smuove la classifica in zona salvezza, un punto che ha lasciato soddisfatto il tecnico costretto a rinunciare a sei giocatori. In generale, alla luce dei novanta minuti, il pari fotografa l'andamento della gara, con la W3 Maccarese che è stata più determinata nella ripresa, pur non avendo creato pericoli alla porta di casa.

