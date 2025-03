L’Aranova non si ferma più. Sul campo dell’Aurelia Antica Aurelio arriva un bel risultato per i ragazzi di mister Scarfini, che vincono per 2-1, confermandosi con 44 punti al quarto posto, a tre punti dai playoff. Necci e Germoni mettono le ali ai rossoblu, che inanellano un’altra vittoria che cambia il volto della classifica. Un successo figlio di una prestazione di carattere, tra l'altro contro una squadra in lotta per la salvezza, che ci ha messo tutto quello che poteva per evitare la sconfitta. Rispetto a qualche mese fa, le ambizioni della formazioni di patron Schiavi sono cambiate, visto che dalla zona salvezza sono passati ad insediare le posizioni di vertice. In effetti, adesso per il terzo posto potrebbe nascere un duello con la W3 Maccarese, per un derby in classifica che accenderà passione e timori.

I bianconeri della W3 Maccarese stanno attraversando un periodo complicato: pareggiando in casa del Pomezia per 1- 1 abbandonano di fatto i sogni di promozione diretta. Un altro mezzo passo falso che obbliga a qualche riflessione, visto che i cugini dell'Aranova gli hanno recuperato molti punti in poche settimane.

Si fa sempre più dura, invece, la situazione del Fiumicino, che viene battuto a domicilio dal Civitavecchia per 1-0 . I rossoblu sono nel tacco della classifica con 11 punti, a sei lunghezze dal terzultimo posto. La retrocessione diretta è dietro l'angolo.

