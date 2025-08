Altri movimenti di mercato per la neopromossa Terme Salus Ants Viterbo che disputerà il prossimo campionato di Serie A2 che prenderà il via il prossimo sabato 4 ottobre. La società gialloblu ha infatti perfezionato l’accordo con Maria Myklebust, ala di 184 centimetri nata il 6 gennaio 2003 ad Asker (Norvegia) e reduce da diverse stagioni di esperienza in America. Dopo aver frequentato la Monteverde Academy, con cui ha chiuso la sua ultima stagione 2020-2021 con un record di 22 vittorie e sole 2 sconfitte, è stata protagonista di due stagioni Ncaa con le Vermont Catamounts, accumulando buone statistiche soprattutto nella seconda (il 2022-2023) con 12.5 minuti di media, 4.8 punti accompagnati da 2 rimbalzi e il 49% dal campo. Si è poi trasferita alle Florida Atlantic Owls con cui, nel campionato disputato come senior lo scorso anno, è rimasta in campo circa 19.5 minuti di media segnando 3.7 punti e catturando 3.2 rimbalzi. Decisamente importanti le sue cifre con le nazionali giovanili norvegesi, come nel caso degli Europei under 20 del 2023 che la selezione scandinava ha disputato nella Divisione B. In sette partite giocate ha realizzato 13.1 punti di media con 4.6 rimbalzi ma aveva saputo fare anche meglio da giovanissima, nel 2018, quando chiuse gli Europei under 16 con 13.3 punti e 7.5 rimbalzi di media.

«Penso di essere una giocatrice versatile - le sue prime parole da gialloblu - e posso giocare in varie posizioni, soprattutto da guardia e da ala, ma all’occorrenza anche come numero cinque tattica. Posso tirare da fuori ma anche attaccare il canestro e sono pronta a fare quello che serve per la squadra, consapevole che il campionato italiano è molto impegnativo, si gioca su ritmi veloci e serve tanto IQ cestistico per cercare di fare sempre la scelta giusta. Le mie aspettative per questa stagione sono quelle di divertirmi con le mie nuove compagne e vincere, voglio dire ai nostri tifosi di venire al palazzetto ad incoraggiarci, la loro spinta sarà determinante per raggiungere gli obiettivi che tutti noi sogniamo. Spero che Viterbo potrà fare un bel po’ di “rumore” in questa stagione».

Maria Myklebust si aggregherà alla sua nuova squadra per la ripresa della preparazione e indosserà il numero 33.

