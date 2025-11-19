Una sconfitta decisamente inaspettata per il Ladispoli in Women che perde in casa contro Borgo Palidoro per 2-1. Un ko che fa scivolare le tirreniche al quarto posto in classifica nel proprio girone di Eccellenza. Mister Perigli non rinuncia al suo 4-2-3-1 inserendo in porta Valeri, difesa a quattro con Boccanfuso e Anania al centro, Proietto e Contadellucci sulle fasce. Iannetti e Gianni sulla mediana, poi Bonislaswska avanzata nel tridente offensivo assieme a Isopi e Cammareri dietro alla punta centrale Pietrobattista.

Al 7’ Mastropietro porta avanti il Borgo Palidoro dopo un’azione ben orchestrata ma al 38’ ci pensa Cammareri a ristabilire la parità. Il Ladispoli prova ad andare in vantaggio (da registrare il legno di Iannetti) ma le avversarie si difendono con ordine. Anzi, dopo 60 secondi ancora Mastropietro trova il guizzo giusto e fa 2-1. Un cambio per Perigli: Cecconi per Iannetti. Intorno alla mezz’ora altro palo questa volta preso da Gianni. Il match finisce così. Sulle tribune del Sale era presente il selezionatore della Lnd Under 21 nazionale Erasmo Sabatini. Prossimo impegno difficile sul campo della capolista Roma City a punteggio pieno con 9 punti.

