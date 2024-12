Ladispoli è pronta a vibrare di emozioni e passione sportiva.

Domenica le finali territoriali Under 14 femminili Élite prenderanno vita nella città costiera, regalando agli appassionati di pallavolo uno spettacolo indimenticabile.

Organizzato dal Comitato Fipav Roma in collaborazione con l'ASD Volley Ladispoli e il Patrocinio del Comune di Ladispoli, l'evento promette di essere un momento imperdibile per gli amanti dello sport e della competizione giovanile.

La giornata si preannuncia densa di adrenalina e talento, con quattro squadre pronte a scendere in campo per conquistare il titolo locale.

Alle ore 09:30, presso Pallone Panzani, via Firenze snc, si terrà la finale per il 3° e 4° posto, con Green Volley contro Roma Volley Club che si contenderanno la prestigiosa collocazione.

A seguire, alle ore 10:30, al Palasorbo, Via delle Primule snc, si disputerà la finalissima per il 1° e 2° posto tra ASD Volleyro' CDP e Pallavolo Tor Sapienza, due squadre pronte a dare il meglio di sé per conquistare il gradino più alto del podio.

Ma le emozioni non finiranno con il fischio finale: al termine delle gare, ci saranno le premiazioni delle squadre, inclusa la nomina dell’MVP, presso il PalaSorbo, alla presenza di Dirigenti federali ed Autorità, un momento di celebrazione per l'impegno e la dedizione delle giovani atlete.

Le finali territoriali Fipav rappresentano una tappa cruciale nell'ambito dell’attività federale della stagione sportiva, anticipando la fase regionale che determinerà il Campione Regionale di categoria e il sogno delle prime tre rappresentative laziali di avanzare verso le finali nazionali per contendersi il titolo di Campione d’Italia.

Tra le squadre in lizza, spiccano nomi come Volleyrò CDP, Pallavolo Tor Sapienza, Roma Volley Club e Green Volley, autentiche eccellenze della pallavolo femminile Under 14, pronte a regalare spettacolo e emozioni sul campo di gioco.

L'evento sarà documentato e diffuso attraverso i canali social di Fipav Roma: Facebook, Instagram e YouTube, con la possibilità di seguire la diretta della finalissima con commento tecnico, per coinvolgere al massimo gli appassionati di questo affascinante sport.

L'invito è rivolto a tutti coloro che credono nei valori dello sport come veicolo di crescita e integrazione: vi aspettiamo numerosi a Ladispoli per una mattinata all'insegna della passione e della competizione sportiva, pronti a sostenere le giovani stelle della pallavolo femminile che si contenderanno il titolo territoriale con grinta e determinazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA