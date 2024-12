Un punticino che potrebbe anche far comodo al Ladispoli. Chiaro, da oggi in poi sono vietati passi falsi, ma grazie allo 0-0 di ieri con Viterbo, sul campo di Vignanello nel recupero della 28esima giornata, i rossoblu si portano a +4 dalla Pescatori Ostia, penultima, e accorciano dal Villalba che ha 10 punti in più. L’Academy non potrà permettersi ulteriori risultati negativi perché oggi come oggi sono a rischio anche i playout. Insomma, la formazione di Puccica potrebbe retrocedere in Promozione anche senza passare per gli spareggi. Calcoli al momento rinviati. Quella di ieri non è stata una partita entusiasmante. La formazione ospite le sue occasioni le ha create nella ripresa, almeno due buone, ma non le ha sfruttate. La Cimini del tecnico Massimo Castagnari, l’ex, così come i giocatori Tollardo e Paruzza, ha amministrato senza correre troppi patemi d’animo ma anche senza spingere sull’acceleratore. Ladispoli in campo con Tomarelli in porta, in difesa si rivede Temperini con a fianco Fiaschetti e Ranieri, poi in mediana Polucci con Alessandro Colace. Sulle corsie esterne a sinistra Aracri a destra Roberto Colace, poi tandem offensivo composto da Ferruzzi e Leonardi con Iurato trequartista. Nei primi 45 minuti non si registra nemmeno un tiro in porta. Poi valzer delle sostituzioni nella ripresa. Al 10’ Roberto Colace lascia il posto a Reinkardt in gol nella sfida d’andata. In precedenza sul rettangolo verde anche Pelizzi per Polucci e Ruggiero per Temperini. La prima vera occasione del match la costruisce Aracri che sguscia via sulla sinistra, arriva alla conclusione ma Bertollini compie una prodezza rifugiandosi in corner. Numero uno viterbese che si supera anche su Ruggiero. Gli undici di Castagnari provano il forcing nel finale ma il Ladispoli si difende con ordine. Ora ci sarà il riposo fino al prossimo 7 aprile. L’Academy Ladispoli andrà in trasferta a Roma contro la Luiss e poi riceverà all’Angelo Sale l’Astrea.

