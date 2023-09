Academy in campo con il turnover. In Coppa spazio contro la Luiss a chi ha giocato meno in campionato. Mister Puccica vuole cambiare dopo l’ennesima sconfitta in stagione dando una chance a tanti altri giovani della rosa. Non ci sarà Reinkardt, ancora infortunato. Per il resto sono tutti disponibili. Dalle indicazioni della vigilia, e in base all’ultima rifinitura all’Angelo Sale, Moglie dovrebbe prendere il posto di D’Angeli tra i pali, in difesa Mengoni farà il suo esordio con la maglia rossoblù affiancato da Ranieri e Temperini o Roberto Colace. Modifiche sulle corsie esterne con Ruggiero al posto di Aracri e Leonardi a sinistra per Buonanno. In mezzo tanti ballottaggi. Tre maglie per quattro tra Alessandro Colace, Polucci, Paganetti e De Angelis anche se pure Aracri potrebbe essere dirottato sulla mediana. In avanti dal primo minuto ci sarà Tiberi e Puccica dovrà scegliere se con Pelizzi o Pagliuca. «Credo sia un bene che la squadra torni subito a giocare – ammette Lillo Puccica – ho intenzione di fare dei cambiamenti anche perché meritano tutti di avere un’occasione. Questa è una squadra giovane perciò sono orgoglioso del lavoro fin qui fatto. Il Ladispoli è sempre uscito dal rettangolo verde a testa alta finora. Non bisogna essere nemmeno ingenui, questo è un progetto diverso, quindi ci vuole tempo. Ci manca quell’esperienza necessaria per questa categoria». Il match inizierà alle 15.30. «È importante ricompattarci e dare il massimo – ha parlato anche il difensore Valerio Ranieri - la nostra è una rosa giovane, ci sta di trovare delle difficoltà. Come assetto difensivo rischiamo poco, fatichiamo ad andare in gol quello sì, però ci sbloccheremo. L’importante è impegnarci come stiamo facendo, i risultati arriveranno». Academy ultimo in classifica in campionato che invece domenica ospiterà la capolista Rieti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA